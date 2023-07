Willem (40) heeft een zolder vol bierglazen, flessen en andere verzamelobjecten: ‘Roept herinneringen op’

Cadeautje

De liefde en passie voor Heineken begon al vroeg bij Willem. Als kind ging Willem op zondag altijd naar zijn opa en oma. De kleinkinderen kregen vaak als cadeautje een doosje spullen mee naar huis. “Op een dag pakte ik bierglazen uit. Dat is hoe mijn verzameling en fascinatie begon’’, vertelt hij. “Toen nog van verschillende biermerken, maar Heineken was altijd al speciaal voor mij. Ongeveer tien jaar geleden besloot ik mij specifiek op Heineken te richten.”

Gespot

Willem deelt zijn passie met andere verzamelaars. Ook gaat hij regelmatig op pad met vrienden die interesse hebben in zijn verzameling. Toen hij met zijn beste vriend twee Heinekenfietsen ophaalde in Amsterdam gebeurde er iets bijzonders. “Op de terugweg, voor de Heineken Experience, werden we gespot door een Heinekenfotograaf. “Hij zag de fietsen en wilde ons graag op de foto zetten.”

“Alles komt samen op dat moment. Mijn passie delen met mijn beste vriend, de gave fietsen en de bijzondere foto die is gemaakt. Verzamelen is - mede door dit soort dingen - meer dan simpelweg spullen bij elkaar zoeken”, vertelt Willem.

Huwelijksaanzoek in Heinekenstijl

Heineken is een onlosmakelijk onderdeel van Willems leven geworden. Hij vroeg zelfs zijn vrouw ten huwelijk tijdens een tour door de Heineken Experience. “Tijdens de VIP-tour krijgt iedereen een bierflesje als presentje. Ik ontving er twee. Mijn vrouw vroeg nog waarom ik er twee kreeg. In dat tweede flesje zat een papiertje met de tekst: Wil je met me trouwen?.” Het aanzoek was compleet met een verlovingsring met het logo van het biermerk.