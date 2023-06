Zero emissiezones in Nijmegen: Apotheek de Glimlach bezorgt al elektrisch

Gemeente NijmegenVanaf 2025 mogen ondernemers in Nijmegen alleen nog met duurzame transportmiddelen rijden in het centrum, Heijendaal en Hof van Holland. Tussen 2025 en 2030 is er voor sommige voertuigen nog een overgangsfase. Hamid Gongai van Apotheek de Glimlach startte bij de opening van zijn eigen apotheek in 2021 al met elektrische bezorging. “Hierdoor weet ik zeker dat de meeste ritten van- en naar onze apotheek uitstootvrij zijn.”

De Nijmeegse Hamid Gongai wilde het na een aantal jaar in loondienst graag duurzamer aanpakken. In zijn eigen apotheek gebruiken ze bijna geen papier meer, nemen ze niet-gebruikte medicijnen in en worden alle medicijnen bij patiënten thuisbezorgd met een elektrische fiets of bestelauto. “Als openbare apotheek hebben we een maatschappelijke rol. Je staat dichtbij mensen. Alle beetjes helpen, dus ik vind dat je die verantwoordelijkheid moet pakken.”

Bestelauto speciaal omgebouwd

Volledig scherm © Gemeente Nijmegen Bij het opzetten van zijn eigen apotheek ging Hamid in gesprek met leveranciers van duurzame voertuigen. De keuze viel voor een smalle elektrische bestelauto uit Frankrijk die speciaal voor Apotheek De Glimlach is omgebouwd. Deze past door alle kleine steegjes en hoeft niet met een laadpaal te worden opgeladen. Dit is een goede keuze vanwege de korte ritten met een lichte belading. Aanvullend heeft Hamid een elektrische transportfiets aangeschaft. Daarnaast gebeurt de levering van medicijnen aan de apotheek ook uitstootvrij via de leverancier.

Grotere investering, meer gemak

De elektrische bezorging bevalt goed. Patiënten hoeven veel minder vaak met hun diesel- of benzineauto naar de apotheek te rijden en dat scheelt veel uitstoot. In de apotheek is hierdoor veel tijd voor persoonlijke vragen van patiënten. Wel gaat de elektrische bestelauto maar 50 kilometer per uur, wat soms oponthoud veroorzaakt op de provinciale weg. En ondanks de lagere brandstof- en belastingkosten, is de investering hoog. Hamid vraagt namelijk geen geld voor de bezorging.

In oplossingen denken

Volledig scherm © Gemeente Nijmegen Hamid begrijpt dat het niet voor alle ondernemers een gemakkelijke overstap is, vooral wanneer zij veel gewicht moeten vervoeren. Zelf moest hij acht maanden wachten op de elektrische bestelauto. Hij adviseert op tijd te beginnen: “Je kunt er niks aan veranderen dat de zero emissiezones er komen. Denk in oplossingen en ga vooral in gesprek met andere ondernemers.”

Ervaringen van andere ondernemers

