Zero emissiezones in Nijmegen: dit is de invloed

Gemeente NijmegenVanaf 2025 mogen ondernemers in Nijmegen alleen nog met duurzame transportmiddelen rijden in het centrum, Heijendaal en Hof van Holland. Bedrijfsleider van Braam Civieltechniek, Andrea Braam: “Door samen te werken met een logistiek makelaar zijn we minder sceptisch of elektrische voertuigen ons zwaar materieel wel kunnen vervoeren.”

Braam Civieltechniek is gespecialiseerd in grond-, wegen-, waterbouw en sloopwerken. Sinds vorig jaar investeert het bedrijf veel in verduurzaming, waaronder zonnepanelen, ledverlichting, een hybride-auto, een laadpaal en plannen voor elektrische verwarming.

Het wagen- en machinepark is daarentegen een grotere uitdaging. De directie wil graag over op elektrische bedrijfswagens en vrachtauto’s, maar het is nu nog onzeker of deze voldoende accucapaciteit hebben om al het zware materieel over grotere afstanden te vervoeren. Een logistiek makelaar geeft meer inzicht in de mogelijkheden.

Zorgen over trek- en laadcapaciteit

Het wagen- en machinepark van Braam Civieltechniek bestaat uit bedrijfswagens, vrachtauto’s, grondverzetmachines en klein hulpmaterieel voor straatwerkzaamheden. Via deze website weet Andrea dat de vrachtauto nog tot 2030 de zero emissie zones in mag. Deze is pas twee jaar geleden aangeschaft en heeft duurzaamheidslabel EURO-6.

De bedrijfswagens mogen daarentegen over twee jaar de zones niet meer in. Daarom gaan ze op korte termijn met elektrische alternatieven experimenteren. Dit is nog wel spannend, vertelt Andrea: “Onze medewerkers nemen zware gereedschappen mee. Met elektrische bedrijfswagens heb je nu nog de kans om onderweg stil komt te staan en dat willen we natuurlijk niet.”

Elektrische machines huren

Opdrachtgevers eisen ook steeds vaker dat Braam Civieltechniek met elektrische machines werkt. Nog niet voor alle machines zijn goede alternatieven beschikbaar, maar voor de minigraver bijvoorbeeld al wel. Als bedrijf willen ze graag aan de eisen voldoen om deze opdrachten te blijven uitvoeren. Omdat het een grote investering is, kiezen ze ervoor de machines eerst te huren. Als het goed bevalt kunnen ze de elektrische machines aanschaffen met 50 euro subsidie op de meerprijs.

Medewerkers denken actief mee

Niet alle medewerkers zijn gelijk enthousiast over de ontwikkelingen. Er zijn twijfels over de capaciteit van elektrische machines en transportmiddelen. Het helpt om er veel over te praten en machines uit te proberen. Andrea: “Onze medewerkers waren eerst best sceptisch over een elektrische minigraver, maar tijdens het proefdraaien vonden ze het eigenlijk wel relaxed. Het zorgt voor weinig lawaai, een koelere motor en minder uitlaatgassen.”

Positief richting de toekomst

De ontwikkelingen gaan razendsnel en de elektrische opties worden ook in de wegenbouwsector steeds beter. Zo is er sinds begin dit jaar een elektrische bedrijfswagen op de markt die op één accu net zoveel gewicht kan trekken als de huidige bedrijfsbussen. De komende tijd gaat Braam Civieltechniek verder in gesprek met collega’s, leveranciers van elektrisch materieel en andere ondernemers. Andrea’s advies? Begin op tijd met schakelen en vraag volledige offertes op.

Ervaringen van andere ondernemers

Ben jij ondernemer in Nijmegen? De gemeente Nijmegen begrijpt goed dat de overgang op zero emissiezones niet voor iedereen makkelijk is.

