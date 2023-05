Zo vind je de elektrische auto die bij je past

Groot of klein accupakket?

De actieradius van elektrische voertuigen is nog wel eens een verhit onderwerp. Hoewel de gedachte vaak luidt dat de accu’s van elektrische auto’s snel leeg zijn, is dit volgens Vallei Auto groep niet per se waar. Wie hoofdzakelijk korte stukjes rijdt, kan prima kiezen voor een elektrische auto met een kleiner accupakket. Als je veel rijdt, zal je eerder een groter accupakket nodig hebben. Dit kan prettig zijn in de dagelijkse omgang. Kijk dus vooral naar je persoonlijke gebruik en stem daar de grootte van de accu op af.

Handige trucjes om te besparen op je accu

Omgevingsfactoren zijn altijd bepalend in het verbruik van een elektrische auto. Is het bijvoorbeeld koud, dan zul je merken dat de actieradius daalt. Het is daarom slim om een paar simpele trucjes toe te passen, zodat je zo lang mogelijk plezier hebt van een acculading.

Volledig scherm Skoda Enyaq Coupe IV © Vallei Auto Groep Trek bijvoorbeeld rustig op en vermijd hoge snelheden. In de praktijk ben je dan nog steeds een vlotte verkeersdeelnemer, dankzij de enorme kracht van de elektromotor. Het helpt ook om de stoelverwarming te gebruiken in plaats van de centrale verwarming. Lucht verwarmen is inefficiënt en de stoelverwarming is juist effectief om snel te verwarmen.



Een derde tip: gebruik de ‘recuperatiestand’ zo vaak mogelijk. Hierdoor remt de auto sterker op de motor af en bovendien wordt hiermee de accu weer geladen. Tot slot: maak gebruik van de voorverwarmingsinstallatie met een app. Zo is je auto lekker koel of warm terwijl hij nog aan de laadstekker hangt.

Meer over opladen

Voordat je keuze maakt om bijvoorbeeld in de showroom van Vallei Auto Groep elektrische auto’s te bekijken, vertellen we je graag welke mogelijkheden van laden er zijn. En hoe zit het met de laadsnelheden? Wat kun je verwachten en welke manier van opladen past het beste bij jouw verbruik?

Thuisladen

Het is mogelijk om je elektrische auto via het normale stopcontact op te laden. Dat gaat dan maximaal met 2,3 kW per uur (230Volt-aansluiting). Dit is natuurlijk best wel traag. Met een eigen laadstation gaat het al sneller. In combinatie met een krachtstroomaansluiting kom je in de regel tot 11 kW per uur.

Publiek laden bij een laadstation

Bij een publieke laadpaal kan je met minimaal 3,7 kW per uur opladen. Maar de meeste laadpalen laden sneller. Laden bij een publieke laadpaal is altijd duurder dan thuisladen, dus houd hier rekening mee als je de laadkosten zelf moet betalen.

Snelladen bij een snellaadstation

Snelladen kan tegenwoordig al tot 350 kW per uur. Dit is wel alleen mogelijk als jouw elektrische auto deze laadsnelheid kan behalen. Als jouw auto maximaal 100 kW per uur oplaadt, dan heeft een snellader van 350 kW geen extra effect. Het is wel de duurste manier en kan zomaar oplopen tot € 0,79 per kW.

Breng een bezoekje aan de showroom

Volledig scherm Volkswagen ID.3 © Vallei Auto Groep Elektrische auto’s zijn de toekomst. En dankzij verschillende regelingen is de aanschaf momenteel extra aantrekkelijk. Vallei Auto Groep helpt je graag bij de keuze van een elektrische auto en houdt hierbij rekening met jouw gebruiksdoel. Laat je vrijblijvend informeren in een van de showrooms in Veenendaal, Duiven, Velp, Wageningen, Arnhem, Nijmegen of Ede.