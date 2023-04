Zorg en begeleiding voor ouderen: vertrouwd en dichtbij

Deskundige ondersteuning en goede zorg voor oudere mensen, zodat ze zoveel mogelijk het leven kunnen (blijven) leiden dat ze willen, dat willen we allemaal. Nu voor onze (groot)ouders, en later ook voor onszelf. Maar hoe reëel is die verwachting nog?

Dichtbij en vertrouwd

Attent Zorg en Behandeling helpt voornamelijk ouderen in de regio Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe met diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, zowel bij cliënten thuis als in hun eigen huizen. Uitgangspunten daarbij zijn vertrouwde zorg en behandeling dichtbij, en ruimte voor de cliënt om zelf keuzes te maken. En dat moet zo blijven, vindt Attent, ondanks de steeds maar groeiende vraag naar zorg, toenemende complexiteit van zorgvragen, steeds hoger wordende financiële druk en personeelstekorten in de branche.

Informele zorg

Om iets te doen aan de schaarste in de zorg in combinatie met de toenemende zorgvraag ziet Attent een grote(re) rol voor mantelzorgers, naasten en vrijwilligers weggelegd. Zij kennen de cliënt het beste en kunnen dus goed helpen met wat Attent ‘informele zorg’ noemt. Attent ondersteunt het eigen netwerk van de cliënt dan ook actief. Daarnaast wordt er sinds een jaar of drie binnen de langdurige zorg met zogenoemde FOCUS (Familie Ondersteuning Cliënt Unieke Support) teams gewerkt, waarin een familiebegeleider, mantelzorger en maatschappelijk werker nauw samenwerken. Samen zorgen ze voor goede en duidelijk communicatie tussen alle betrokkenen, het signaleren van eventuele problemen en het inschakelen van zorgspecialisten als dat nodig is.

Volledig scherm © Attent Zorg en Behandeling

Werkplezier vergroten

Aan de andere kant schenkt Attent ook veel aandacht aan ontwikkeling, vitaliteit en werkplezier van hun medewerkers. Bijvoorbeeld door het kleiner maken van de teams, waardoor er meer aandacht is voor de individuele medewerkers en iedereen gezien en gehoord wordt. Naast trainingen en cursussen in vakbekwaamheid en competenties kunnen medewerkers ook aan hun welzijn werken met bijvoorbeeld een cursus mindfulness, persoonlijke coaching of hulp bij het stoppen met roken. En wie wil kan bij Attent praktijkonderzoek doen, op vrijwel elk niveau. Op dit moment onderzoekt een aantal medewerkers bijvoorbeeld de ervaringen met de nieuwe dagbesteding. Binnen een ander team wordt gekeken of het gevoel van eenzaamheid bij cliënten meetbaar kan worden gemaakt. Dergelijke onderzoeken maken het werk interessanter en leveren betere kwaliteit van zorg op.

Technische innovaties

Verder kijkt Attent naar de inzet van zorgtechnologie, slimme hulpmiddelen waarmee ouderen of andere cliënten langer veilig thuis kunnen blijven wonen. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten, want het werk van de zorgmedewerker wordt er eveneens leuker, lichter en gemakkelijker van. Zo wordt er binnenkort op alle locaties van Attent gewerkt met InstantCare, een slim incontinentiemateriaal waarmee een zorgmedewerker op een tablet kan zien of het verzadigd is. De winst: minder was, minder verschoning, minder materiaalverbruik en dus een besparing van geld en tijd. En ook daar profiteert de cliënt dan weer van.

Volledig scherm © Attent Zorg en Behandeling

De toekomst van de zorg

Netwerkzorg, stijgende zorgkosten, capaciteitsgebrek en digitalisering zijn maar een paar van de ontwikkelingen die de verdere toekomst van de zorg in Nederland bepalen. Een allesomvattende oplossing komt er niet, dus dat er iets moet veranderen is zeker. Bij Attent zijn ze daar iedere dag mee bezig. Kijk op de website voor meer informatie over de zorg die Attent biedt en over werken bij Attent.

