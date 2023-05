Zorg waarbij iedereen zich thuis voelt

Vilente OosterbeekEen sfeervol grand café, waar mensen met een kopje koffie gezellig bij elkaar zitten. Regelmatig komen er nieuwe bezoekers binnen die aanschuiven voor een praatje of een spelletje. Het is een woonzorgcentrum voor ouderen waar mensen zoveel mogelijk leven zoals thuis, en waar Angelica nu twee jaar werkt.

Uitgaan van mogelijkheden

Angelica werkt bij Vilente, een organisatie die wonen, zorg en behandeling biedt in Ede, Renkum en Wageningen. Ze is Eerst Verantwoordelijke Verzorger oftewel EVV’er bij St. Barbara in Ede, waar ouderen met dementie en psychische aandoeningen verzorgd worden. Mensgerichte zorg, uitgaan van wat iemand nog wel kan, staat daarbij centraal. “Bij ons woont een dame die nog vrij zelfstandig is, ondanks haar dementie. Ze rijdt nog auto en plant zelf haar afspraken. Wij spreken dagelijks af hoe laat we bij haar komen en zij geeft aan wanneer ze even weggaat”, vertelt Angelica.

Zoals thuis

Volledig scherm Vilente Oosterbeek © Vilente Oosterbeek Mensgerichte zorg betekent ook zoveel mogelijk rekening houden met wat mensen gewend zijn, hun gewoontes en wat ze graag eten en drinken. Dat levert soms bijzondere uitdagingen op. “Een meneer zou verhuizen vanuit zijn aanleunwoning naar een appartement binnen de afdeling. De familie vroeg of het mogelijk was om het nieuwe appartement exact zo in te richten als zijn huidige woning. Samen met de familie hebben we dat geregeld. Deze meneer is inmiddels verhuisd, maar heeft het idee dat hij nog steeds thuis woont. Dat is toch mooi?”

Naar elkaar omkijken

Niet alleen bewoners en cliënten kunnen zichzelf zijn en zich thuis voelen bij Vilente, ook voor medewerkers voelt werken bij Vilente als thuiskomen. Vanaf haar start als verzorgende werd Angelica warm ontvangen. Al snel kreeg ze de kans de opleiding voor EVV’er te doen. “Er staan nu standaard twee EVV’ers op de groep”, vertelt Angelica. “Daardoor is er meer aandacht voor de mensen en een betere werkverdeling voor ons als medewerkers.” De sfeer binnen St. Barbara is hecht. “Iedereen kijkt hier naar elkaar om. Collega’s, maar ook bewoners onderling. Dat is mooi om te zien.”

Verandering en ontwikkeling

Wat Angelica verder fijn vindt aan werken bij Vilente, is dat er ruimte is voor verandering. “Natuurlijk zijn er protocollen en richtlijnen, maar als je een aanpassing kunt doen waardoor het beter loopt, dan is die ruimte er. Zo hadden we een tijdje terug een gesprek met onze leidinggevenden over de roosters. We hebben het nu anders ingedeeld, waardoor de werkdruk beter verdeeld is en we dus meer aandacht aan de bewoners kunnen besteden.” Daarnaast zijn er ook volop mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en opleiding. Zelf wil Angelica in de toekomst graag de opleiding Brein Omgeving Coach doen. Die wens wordt serieus genomen en opgepakt binnen de organisatie. “Er wordt hier naar je gekeken en naar je geluisterd.”

Creativiteit

Volledig scherm © Vilente Oosterbeek Als er ruimte voor is, combineert Angelica graag haar creatieve hobby’s met haar werk. “Als ik een rustige avonddienst heb, neem ik mijn haakwerk mee en ga ik bij de dames aan tafel zitten. Dan zitten we gezellig te kletsen en te handwerken samen.” Het is niet de enige vorm van creativiteit die Angelica inzet in haar werk. “Zeker als iemand verder in het dementieproces zit, is het nodig om creatief te zijn in de omgang. Hoe reageer je op conflicten en hoe stuur je een bewoner op een respectvolle manier zodat hij zich weer goed voelt? Ik vind dat een interessante uitdaging binnen mijn werk.”

Iets voor jou?

Samen zorg dragen voor bewoners, je thuis voelen binnen het team, goed contact met je leidinggevende en ervaren dat er naar je geluisterd wordt. Allemaal elementen waardoor Angelica haar werk als EVV’er met veel plezier doet. Spreekt dit je aan en wil je meer weten over werken bij Vilente? Neem dan een kijkje op de website of neem contact op via 088 032 13 50.

