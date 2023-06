Zorgtechnologie inzetten voor cliënt en medewerker

Attent ziet op de werkvloer vaak dat zorgtechnologie een passende oplossing kan zijn of leidt tot anders denken en vervolgens anders zorg verlenen. Zo kan bijvoorbeeld iemands slaappatroon door middel van een zorghorloge in de gaten gehouden worden. Op basis van die analyse kan vervolgens worden bepaald dat een slaaprobot ingezet gaat worden om een cliënt rustiger te laten slapen en langer aaneengesloten te laten slapen. Voor een andere cliënt zou bijvoorbeeld een muziekkussen kunnen werken. Door middel van het horloge is er te zien wat wel en wat geen effect heeft. En dat is belangrijk, want geen cliënt is hetzelfde en iedereen heeft andere behoeften.