Zoveel moois dichtbij: 7 tips in het Rijk van Nijmegen

Rijk van NijmegenZin in een dagje uit? In het Rijk van Nijmegen is genoeg te doen en te beleven. Leer over de rijke (Romeinse) geschiedenis, speur door indrukwekkende kastelen, of luier aan het water in een van de vele recreatiegebieden. Hieronder vind je zeven tips voor een geslaagd dagje uit.

Romeinse schatten bewonderen

Nijmegen was met afstand de grootste en belangrijkste stad van Romeins Nederland. In Valkhof Museum krijg je aan de hand van de grootste Romeinse schatten een inkijkje in het dagelijks leven 2000 jaar geleden. Let op: vanwege verbouwing is Valkhof Museum tijdelijk op een andere locatie te bezoeken.

Luieren aan het water

Volledig scherm © Rijk van Nijmegen Op een mooie zomerse dag is het heerlijk vertoeven in een van de vele recreatiegebieden: Berendonck, Groene Heuvels, Wylerbergmeer en Mookerplas. Luier op de ligweiden, zwem in het water en eindig met een hapje bij het strandpaviljoen. Ook voor de actievelingen is er ook genoeg te doen. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij de omliggende waterskibanen, golfbanen, of ga op kano-avontuur.

Op reis naar Afrika

In het Afrika Museum in Berg en Dal ga je op reis naar Afrika. Door de traditionele Afrikaanse objecten en indrukwekkende kunst waan je je voor een dagje in Ghana, Lesotho of Mali. Ook de (kleine) kinderen vermaken zich uitstekend in het kinderbeeldenbos, vol dieren uit Afrikaanse mythen.

Middeleeuws kasteel Hernen

Volledig scherm © Rijk van Nijmegen Bij het prachtige Kasteel Hernen waan je je even in de middeleeuwen. Extra leuk: het kasteel is uitgeroepen tot meest kindvriendelijke museum van Gelderland. Kinderen ontdekken het kasteel op avontuurlijke wijze en worden door een pratende lantaarn langs kamers, trappen en gangen geleid.

Verhalen over vrijheid

Gelegen tussen de groene heuvellandschappen van Groesbeek ligt het Vrijheidsmuseum. In dit interactieve museum vol fascinerende verhalen leer je de Tweede Wereldoorlog van verschillende kanten zien. Ook wordt je uitgedaagd om zelf kritisch na te denken over de vrijheid van toen en nu. Wat betekent vrijheid voor jou?

Oog in oog met een mammoet

In de schatkamer van Nijmeegse natuur en historie, de Bastei, leer je hoe Nijmegen er vroeger uitzag. In dit leerzame museum hoor je niet alleen de verhalen, maar kun je ze ook voelen. Kom oog in oog met een echte mammoetschedel en ontdek welke dieren er nu leven in en rond de Waal.

Sluit af met pannenkoeken

Van al dat cultuur- en natuur snuiven krijg je snel trek. Gelukkig zijn er in en rondom de regio genoeg plekken om neer te strijken voor iets lekkers. Onze tip: ga eens langs bij een van de pannenkoekenhuizen. Daar kun je terecht voor al jouw favoriete pannenkoeken. Hartig, zoet, spek met stroop, of toch veganistisch, het kan allemaal.



Benieuwd wat het Rijk van Nijmegen nog meer te bieden heeft? Laat je inspireren en bekijk wat er dichtbij huis nog meer te doen is.