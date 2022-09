The Bed CompanyEen goede nachtrust doet wonderen voor je gezondheid. Je voelt je overdag vaak fitter en scherper, je ervaart minder stress en je stofwisseling werkt beter. Om lekker te kunnen slapen is een goed bed onmisbaar. In de exclusieve showroom van The Bed Company in Dinxperlo vind je verschillende soorten boxsprings, waterbedden en matrassen die bijdragen aan een zorgeloze nacht.

[tekst] Tijdens je slaap ondergaat je lichaam een ‘onderhoudsbeurt’: je brein verwerkt de emoties en informatie van overdag, je organen en spieren herstellen en je energietank wordt weer gevuld. Des te belangrijker is het dat je zo comfortabel en ontspannen mogelijk de nacht ingaat. Dat begint met de aanschaf van een goed bed. “Een bed dat bij jouw lichaam en behoeften past”, zegt Daan Massop, online marketeer bij The Bed Company. “Onze deskundige adviseurs kunnen je daarbij helpen. Ieder mens is immers anders, dus ook de wensen en behoeften zijn voor iedereen verschillend.”

Zintuigen prikkelen

Vorig jaar april opende The Bed Company de deuren van zijn nieuwe showroom in Dinxperlo. “Een showroom die exclusiviteit uitstraalt”, zegt Massop. Die exclusieve beleving begint volgens de marketeer al bij binnenkomst in de prachtige showroom met een lekkere geur en rustgevende muziek om de zintuigen te prikkelen. “Daarmee onderscheiden we ons van andere beddenzaken. Klanten krijgen een lekker kopje koffie of een glaasje wijn terwijl ze onze bedden bekijken. En bij aankoop van een bed krijgen ze van ons een fles champagne.”

Compleet ontzorgen

Het merendeel van de bedden in de showroom zijn boxsprings van verschillende merken. Daarnaast kun je bij The Bed Company terecht voor waterbedden en andere producten die een goede nachtrust bevorderen, zoals ledikanten, slaapbanken, matrassen, toppers en bedtextiel. Heb je een bed gevonden, dan bezorgt The Bed Company het bed gratis bij je thuis, tot in de slaapkamer. Desgewenst zet de beddenspecialist de boxspring ook voor je in elkaar en voert je oude bed af. “Wij gaan echt voor de totale klantontzorging”, zegt Massop. “Is de investering te groot om in één keer te voldoen, dan denken we graag mee over een passende betalingsregeling. Bovendien heb je honderd nachten de tijd om zeker te weten dat je de juiste keuze hebt gemaakt.” Naast de showroom kun je de bedden van The Bed Company ook online bekijken. Massop: “Hier vind je onder meer beddenmerken die niet in de winkel staan. Maar voor een zintuigprikkelende beleving ga je naar onze showroom in Dinxperlo. We zien ook veel klanten terugkomen nadat ze een bed bij ons hebben gekocht. Om bedtextiel te kopen, bijvoorbeeld.”

Wil jij ook zorgeloos slapen?

Bij The Bed Company maak je kennis met een wereld aan slaapmogelijkheden, inclusief deskundig advies op maat. Koop je in oktober een bed of slaapbank bij de slaapspecialist, dan mag je voor €400,- gratis bedtextiel uitzoeken. ’s Avonds of in het weekend op afspraak langskomen is ook mogelijk.