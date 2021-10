Achterhoek loopt voorop met coronaprik: in Oost Gelre 90 procent van alle mensen gevaccineerd

Voor Oost Gelre is het een primeur: het is de eerste gemeente die het percentage van 90 procent gevaccineerden haalt in de hele Achterhoek én op de Veluwe.



Bovendien zit Oost Gelre met een vaccinatiegraad van 90 procent in de Nederlandse top. Al zit Bronckhorst de buurgemeente wel op de hielen, hier wordt de vaccinatiegraad van 90 procent waarschijnlijk ook deze week nog bereikt.



Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre is trots. ,,Ik wil een groot compliment maken aan onze inwoners. Door ons te laten vaccineren helpen we niet alleen onszelf, maar ook de ander”, zegt zij in reactie op het cijfer. Ook haar collega Marianne Besselink van Bronckhorst is blij met de vele vaccinaties. ,,Zorgen voor elkaar is onderdeel van het naoberschap dat diep verankerd is in onze gemeenschap.”