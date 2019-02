Achterhoeker Henk Jan Ormel hoog op CDA-lijst Europa

Ormel zat ruim 12 jaar in de Tweede Kamer. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap vroeg hij regelmatig aandacht voor Gelderse onderwerpen. Zo zette hij zich in voor het behoud van het Gelderse paard en de erkenning van Nedersaksisch als streektaal.



In 2012 vertrok hij uit de Tweede Kamer en sindsdien is hij werkzaam voor de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome. Ormel: „Europa is voor Gelderland van groot belang. Niet alleen als het gaat over onze veiligheid maar zeker ook als het gaat over voedselproductie en verduurzamen.”



De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn op 23 mei 2019. In de weken voorafgaand aan de verkiezingen gaat Henk Jan Ormel in de jacht op voorkeurstemmen op verkiezingstournee in Gelderland. Het wordt spannende of Ormel een zetel kan veroveren in Brussel: zijn partij CDA bezet er momenteel vijf.