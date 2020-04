Achterhoekse brandweer helpt met blussen enorme natuurbrand in Limburg

In het Limburgse Herkenbosch, vlak bij Roermond, woedde deze week een enorme brand waarbij meer dan 200 hectare aan natuurgebied is verbrand in Nationaal Park De Meinweg. Voor het bluswerk is de brandweer in Groenlo ter plaatste geweest met een waterwagen. De brand is inmiddels onder controle maar er wordt nog wel veel nabluswerk gedaan. Daarvoor zijn spuitgasten uit Zelhem en Vorden bezig met het blussen van smeulende resten.



De brand in Herkenbosch was zo omvangrijk dat korpsen uit heel Nederland ondersteuning hebben geboden bij de bestrijding ervan. Ook kwamen collega’s uit naburige plaatsen in België en Duitsland helpen met het doven van de vlammen, die maandagmiddag zijn ontstaan.



Als gevolg van de brand, die veel rook veroorzaakte, moesten zo’n 4.200 inwoners van Herkenbosch dinsdag hun huis uit. Zij zijn inmiddels weer teruggekeerd, zo werd donderdag bekend. Oorzaak van de brand is vermoedelijk een combinatie van de droogte, harde wind en relatief hoge temperaturen.