Achterhoekse inktbroers veroveren Nederland vanuit Drempt

Van koe naar kwaliteits­kro­ket in Toldijk

2 november TOLDIJK - Hij is een boer die graag in de keuken staat en ook altijd al de ambitie had om een eigen product op de markt te brengen. Dat is Jeroen van Bommel gelukt met de Van Bommel- kroket, gemaakt met vlees van eigen Limousin-koeien, bereid in Toldijk.