Achterhoekse microbrouwerij brouwt bier met Hertog Jan

Inspiratie voor het nieuwe speciaalbier is gehaald uit Venlo, waar in 1753 het eerste Altbier werd gebrouwen. De brouwerij La belle Alliance uit die tijd is mede de naamgever voor het bier.



Het bier krijgt zijn fruitige karakter door de gebruikte Hertog Jan-gist. De verschillende hopsoorten geven het bier de smaak van onder meer honingmeloen, aardbei, kenmerken van citrus, tropisch fruit en bosbessen. De afdronk is fris en lichtbitter en doet denken aan IPA.



De Alliantie is vanaf donderdag 31 mei in gelimiteerde oplage te koop (1.000 liter, ongeveer 3.000 flessen) op de website van Bronckhorster Beer. Dan wordt ook de prijs per flesje bekend.



Of dit ook de opstap is tot meer samenwerking tussen Hertog Jan en Bronckhorster Brewing Company? Wat Gammage betreft is die ambitie er wel. ,,Maar daarvoor zijn we uiteraard ook afhankelijk van wat AB InBev beslist.’’



Hertog Jan is onderdeel van die brouwerij, die algemeen beschouwd wordt als de wereldmarktleider.