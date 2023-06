Achterhoekse producent stak zich in de schulden voor zijn nieuwste film: ‘Ik moest telkens opnieuw gaan leuren’

column Pas op met de jacht op de ‘deep throat’ van Doetinchem

Het was in de jaren 90, Hylke Enzerink was voorzitter van De Graafschap. Met gepaste trots bracht ik in het toenmalige Gelders Dagblad het prangende nieuws dat maar bij een handjevol mensen bekend was: de club wilde een nieuw stadion bouwen op Sportpark Zuid in Doetinchem.