Ada schrijft elke week een lieve brief aan alle bewoners zorgcentrum De Bleijke

Boerenzoon Herman uit Toldijk is Stripmaker des Vaderlands

5 oktober HAARLEM / TOLDIJK – Hij groeide op als boerenzoon in Toldijk. Vanaf 1 januari 2021 is Achterhoeker Herman Roozen drie jaar lang Stripmaker des Vaderlands. De in 1966 in Toldijk geboren tekenaar, al jaren woonachtig in het Drentse Coevorden, volgt Margreet de Heer op in die functie.