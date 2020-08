Advocaten: bewijs onrechtmatig voor oprollen drugslab van crystal meth in Drempt

Groningse dierenarts wil Witte Paard in de Achterhoek redden

1 augustus ZELHEM - Het Witte Paard in Zelhem moet weer een levendig horecapand worden, vindt Nicolaas Huizinga (58) uit het Groningse Beerta. De dierenarts, die in zijn jeugd in Zelhem woonde, heeft daartoe een stichting opgericht. Deze wil het pand kopen of een aankoop mogelijk maken.