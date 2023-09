Al gesloten zwembaden gaan weer open vanwege tropisch weer

Man (30) die vluchtte na dubbele crash met auto van een ander, wordt niet vervolgd

De man die vorige week dinsdagavond laat twee keer kort achter is gecrasht op de Rondweg in Hengelo, wordt niet vervolgd voor het feit dat hij daarna is gevlucht. De man bleef spoorloos na de tweede crash, ondanks een urenlange zoektocht van de politie met hulp van burgers.