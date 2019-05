Alarm om zeer grote uitslaande brand bij autobedrijf Vorden: panden in omgeving ontruimd

De brandweer meldde kort na 15.30 uur dat woningen en bedrijven in de nabije omgeving worden ontruimd.



Het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk is stilgelegd, de provinciale weg N319 is afgesloten.



De brand brak rond 13.45 uur uit in een loods van het bedrijf. Al snel werd gesproken van een ‘zeer grote brand’. Welk bedrijf getroffen is, is nog onduidelijk. In de loods zouden meerdere auto’s staan. Een aangrenzende loods ging ook in vlammen op.