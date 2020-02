Alweer een koevoet in de auto? Betaalt u dan maar 2.500 euro, meneer de inbreker

Xandra deed net als meerdere Bronckhor­sters wat aan haar (over)gewicht en won van de spiegel

25 februari BAAK - Bronckhorst mag dan bourgondisch ingesteld zijn, men is alerter dan ooit op overgewicht. Zeker na een onderzoek van de GGD waaruit bleek dat meer dan de helft van de inwoners te zwaar was. Xandra Veltman uit Baak let sindsdien beter op haar eetgedrag en durft weer in de spiegel te kijken. ,,Ik kan me voorstellen dat mensen de deur niet uit willen omdat ze te dik zijn