Amber gaat als oorlogshond mee naar de herdenking

HENGELO - Ze zijn er helemaal klaar voor. Bazin Hélène de Fremery en haar Airedale-terriër Amber. Vrijdag reizen ze af naar Mons in België om deel te nemen aan de 100-jarige herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Allebei in vol ornaat.

Nee, het is geen origineel antiek cavaleriekostuum maar wel nauwgezet nagemaakt. Ook die voor de bijna 10-jarige Amber. ,,Alleen klopt de patroongordel niet helemaal’’, zegt Hélène de Fremery. ,,Die is gevuld met Amerikaanse patronen uit de Tweede Wereldoorlog.’’

Miljoenen

De in het Gelderse Hengelo woonachtige Hélène wil samen met de als oorlogshond aangeklede Amber tijdens de afsluiting van de herdenkingsweek dit weekeinde in het Belgische Mons de aandacht vestigen op de vele dieren die in de oorlog omkwamen. ,,Niet alleen honden maar ook miljoenen paarden werden slachtoffer’’, zegt ze. ,,Het is bij velen een vergeten stukje historie. Honden werden als koerier ingezet om boodschappen over te brengen of als eerste hulphond. Ze wisten zonder aansturing gewonden te vinden.’’

Volledig scherm De Airedale-terriër Amber. © Jan Ruland van den Brink

De bekendste hond uit de Eerste Wereldoorlog is de Amerikaanse bullterriër Stubby. Hij maakte in de Franse loopgraven maanden achter elkaar gevechten mee. Hij herkende gifgasaanvallen en hoorde eerder dan de soldaten artilleriebeschietingen zodat hij ze kon waarschuwen. Stubby werd na de oorlog een beroemdheid in Amerika en kreeg meerdere onderscheidingen. Hij overleed in 1926.

,,Niet alleen in de Eerste Wereldoorlog maar ook in latere oorlogen werden dieren slachtoffer”, zegt Hélène. ,,En ook nu zijn er nog steeds honden die bermbommen in oorlogsgebieden opruimen. En ezels die ze op landmijnen laten lopen zodat een gebied voor de mens veilig verklaard kan worden.”

Cavalerie

Ze vindt het verschrikkelijk en wil daarom samen met haar hond Amber niet alleen stilstaan bij de gesneuvelde soldaten en de burgers die moesten vluchten maar ook wat het voor dieren heeft betekend. Ze verdiepte zich in de cavalerie omdat ze paardenliefhebber is en zal tijdens de afsluiting van de herdenkingsweek proberen een workshop pushball on horseback te geven. Dat is volgens haar van oorsprong een methode waarbij paarden met behulp van een grote bal getraind werden om de vijandige infanterie op te drijven. Later werd het een soort voetbal voor paarden waarbij de viervoeters zelf aan de bal zijn.

Volgens Hélène wordt de methode nog steeds ingezet bij de Amerikaanse bereden politie om zo paarden te trainen om bijvoorbeeld mensen bij rellen uiteen te drijven.

Volledig scherm De pushball met een doorsnede van 1,40 meter waarmee Hélène paarden traint. © Jan Ruland van den Brink