Antoon (82) maakt van Hengelo’s Volkslied een protestsong: ‘Dit landschap wordt verkwanseld voor een woonwijk’

MET VIDEO Hengelo gaat eigen volkslied massaal samen zingen: ‘Tranen in de ogen, zó mooi’

Daar midden in de Graafschap, Daar ligt een dorpje klein. Waar ik eens ben geboren, Waar ik het liefst wil zijn. Het zijn de eerste vier regels van het Hengelose volkslied, dat binnenkort massaal samen gezongen moet worden door zoveel mogelijk dorpsbewoners. ,,Dat we als dorp een volkslied hebben, is helemaal geweldig.”