Arrestatieteam valt boerderij Drempt binnen en treft drugslab aan: drie arrestaties

UPDATE | VIDEOACHTER-DREMPT - Een arrestatieteam heeft vrijdag aan het eind van de middag een inval gedaan bij een boerderij aan de Zomerweg in Achter-Drempt. Er is een drugslab in één van de schuren aangetroffen, er zijn drie mensen aangehouden.

Leden van de landelijke Dienst Speciale Interventies (DSI) zijn met speciale luchtmaskers het pand binnengevallen. Daarbij werd gebruik gemaakt van honden, een drone en zogeheten flashbangs, waarbij harde knallen afgaan en rook vrijkomt. Er is niet geschoten.

Quote Dit is geen toevallige vondst. De inval is het resultaat van een lopend onderzoek van de landelijke recherche Thomas Aling, woordvoerder politie

Enorme puinhoop

Volgens woordvoerder Thomas Aling van de landelijke eenheid politie is nog niet duidelijk welke drugs er in de schuur werden gemaakt. ,,Het was een enorme puinhoop daarbinnen. Dat gaan we eerst opruimen zodat de NFO -Landelijke Faciliteit Ontmanteling- de ruimte veilig verder kan onderzoeken.”

Volgens Aling is de inval goed voorbereid. ,,Dit is geen toevallige vondst. De inval is het resultaat van een lopend onderzoek van de landelijke recherche. Er zijn drie mannen aangehouden die niet allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben.”

Volledig scherm Zwaarbewapende agenten in Drempt. © Persbureau Heitink

Op zichzelf

Op de boerderij aan de Zomerweg, in het buitengebied van Achter-Drempt, woont een echtpaar van rond de 60 jaar met één volwassen zoon. De drie overige zoons wonen niet meer thuis. De boerderij heeft een woongedeelte met daaromheen diverse schuren en staat pal aan de weg.

Volgens de buren, die geen van allen met hun naam in de krant willen, zijn het mensen die op zichzelf zijn waarmee niet heel veel contact mee is. Ze wonen ruim 20 jaar op het adres.

,,We spreken elkaar niet veel. Ze komen ook niet op het buurtfeest. Maar als er eens iets is in de buurt staan ze wel klaar”, zegt een overbuurman.

Quote Je loopt er de deur niet plat bij wijzen van spreken, maar op de kermis kom je ze tegen en drinkt de man ook een biertje Buurman

Niet veel contact

Een andere buurman iets verderop noemt het echtpaar ,,heel normale mensen waarmee je best een praatje kunt praten al is er niet echt veel contact. Je loopt er de deur niet plat bij wijzen van spreken, maar op de kermis kom je ze tegen en drinkt de man ook een biertje.”

De buurman is niet echt verbaasd dat de politie een inval heeft gedaan in de boerderij. ,,Dat komt doordat je wel vaker leest en hoort dat drugscriminelen ruimtes zoeken om een drugslab in te vestigen. En dat mensen hun schuren daarvoor verhuren. Ruim een jaar geleden heeft de politie hier een eindje verderop op de hoek van de Broeklaan en het Lendebosch twee keer een inval gedaan bij een drugslab. We kennen dit dus wel.”

Een buurvrouw zegt dat niemand in de buurt wat wil zeggen om ongewild ergens bij betrokken te raken. ,,Dat daar niet altijd over koetjes en kalfjes werd gepraat, weet iedereen in de buurt volgens mij wel. Je zag er ’s avonds laat vaak licht branden in die ene schuur. En dan kwamen er ook mensen in auto’s waarvan je dacht: dat is niet normaal op dit tijdstip, die zijn er niet om koffie te drinken .”