Arrestatieteam valt boerderij Drempt binnen en treft vermoedelijk drugslab aan

Sport­school­ty­coon in crisistijd: ‘Heftig dat we klanten vragen door te betalen zonder dat ze sporten’

12:42 HENGELO - Remge Vink is dé sportschooltycoon van de Achterhoek. Hij is eigenaar van acht sportscholen van AeroFitt en Anytime in de Achterhoek en Liemers, die nu al bijna twee maanden dicht zitten.