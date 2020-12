Arrestatieteam valt mogelijk drugslab in Toldijk binnen, twee verdachten opgepakt

‘Branden worden straks beter geblust in de Achterhoek’; directeur blij met reorganisa­tie

5 november HENGELO/ DOETINCHEM - De brandweer in de regio krijgt te maken met een nieuwe districtsindeling. VNOG-directeur Diemer Kransen is er blij mee. ,,De brandweerzorg in de Achterhoek en daarmee de veiligheid wordt verbeterd.”