Auto raakt van de weg en klapt tegen boom, bestuurder gewond

De bestuurder is kort voor 02.00 uur kennelijk met zijn wielen in de berm gekomen waarna de klap tegen de boom volgde. De auto kwam na de klap tientallen meters verder tot stilstand en is total loss.



Naast politie, brandweer en ambulance kwam ook een mobiel medisch team per traumaheli ter plaatse om assistentie te verlenen. Hoe het ongeval plaats heeft kunnen vinden is niet bekend geworden. De automobilist is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Een bergingsbedrijf heeft de auto en onderdelen, die over de gehele weg bezaaid lagen, meegenomen.