Auto rijdt verkeersborden uit de grond en valt op dak in sloot op N317

Update/Video Twee ongelukken net na elkaar op de N316 bij Hengelo: N316 tot 10.00 uur dicht

10:25 HENGELO - Op de Vordenseweg (N316) bij het Gelderse Hengelo zijn zaterdagmorgen twee ongelukken kort na elkaar gebeurd. Eén van de auto's van het eerste ongeluk is tegen een boom aan gereden. Daarvan zat de bestuurder een tijd bekneld en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De andere drie auto's staan total loss over de weg verspreid, die inzittenden zijn niet gewond.