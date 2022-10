Auto slaat over de kop op Aaltenseweg in Hengelo

‘Intensief bemeste maisakker’ wordt zonnepark met stroom voor 800 huishou­dens in Halle; actiegroep blijft in verzet

HALLE - Er is een vergunning gegeven voor de bouw van een zonnepark aan de Nijmansedijk, in het buitengebied van Halle. De panelen in het 3 hectare grote park moeten straks stroom opwekken voor zo’n achthonderd huishoudens.

