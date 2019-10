Automobilist maakt schuiver vlak voor rotonde bij Hummelo en ramt hekwerk

Dramatisch bereik in Halle, maar dorp kan volgende week weer normaal bellen

5 oktober HALLE - Inwoners van het Achterhoekse Halle kunnen vanaf volgende week weer normaal mobiel bellen, als een tijdelijke noodmast is geplaatst aan de Kerkstraat. Dit belooft provider KPN na klachten over dramatisch mobiel bereik in het dorp.