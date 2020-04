Baakse paasbult door onbekenden in brand gestoken

,,We zijn er meteen naartoe gereden, maar er was niemand meer te bekennen”, aldus Willemsen van de Kermis en Oranje Stichting Baak. De paasbult die op tweede paasdag niet in brand gestoken mocht worden vanwege de droogte en de coronamaatregelen , zou pas in brand worden gestoken als de coronacrisis achter de rug was.

De bult houtafval was in een uur tijd zo goed als opgebrand. ,,We zullen later deze week de resten opruimen”, zegt Willemsen. Het is zo’n 25 jaar geleden dat de paasbult in Baak voor het laatst voortijdig in brand werd gestoken.