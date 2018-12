Bal in duiker moet water vasthouden in gortdroge Achterhoek

videoVARSSEL - Het water in de gortdroge Achterhoek moet veel langer vastgehouden worden. Het Waterschap Rijn & IJssel bedacht een list: ballen in de duikers. Vanochtend werd de eerste geplaatst, voor de show, in een droge sloot.

Met een bal in een duiker, de constructie die twee sloten met elkaar verbindt, wordt bij de Achterhoekse veehouder René Hobelman het water langer vastgehouden in de sloten rond zijn weilanden. De droogte van het afgelopen jaar zorgt voor een totale omslag bij zowel de landbouw als het Waterschap. In plaats van water zo snel mogelijk af te voeren, worden nu allerlei maatregelen bedacht om het water langer vast te houden.

Het plaatsen van een bal in een duiker is er een van. Daardoor kan elke boer op zijn eigen land bepalen in welke sloot en bij welk stuk land hij het water langer wil vasthouden. Voorlopig zit er nog helemaal geen water in de sloot bij Hobelman in het buurtschap Varssel in de gemeente Bronckhorst. Voor het oog van de verzamelde Nederlandse pers demonstreert hij samen met een medewerker van het Waterschap hoe de bal in de duiker wordt gestopt en vervolgens wordt opgeblazen totdat de afsluiting compleet is. Maar het is voor de show, want de sloten staan nog overal droog.

Stofdroge zand

Als deze winter de sloten zich weer vullen met water stroomt het naar beken en uiteindelijk naar de IJssel. ,,Goed voor de schippers, maar niet voor ons’’, zegt boer Hobelman. Hij laat in de berm zien hoe droog zijn grond is. Het stofdroge zand valt tussen zijn vingers door. En dat terwijl het een dag ervoor nog flink geregend heeft.

,,Zo'n bui is goed voor de oppervlakkige wortels, dan lijkt het nog heel wat, maar dieper in de grond zitten we met een groot probleem’’, legt dijkgraaf Hein Pieper van het waterschap Rijn & IJssel uit. Het grondwater is zo laag, dat zelfs bij een natte winter het grondwaterniveau op veel plekken onder peil blijft.

Tekst vervolgd onder afbeelding

Volledig scherm De zwarte bal voorkomt extreme droogte in de Achterhoek. © Jan Ruland van den Brink

Omslagpunt

,,We moeten een hele omslag maken", geeft de dijkgraaf toe. Behalve ballen in duikers, worden stuwen langer dichtgehouden. ,,Bovendien moeten we naar een andere soort landbouw toe, waarbij het organisch materiaal in de bodem omhoog moet. Daar krijg je een betere sponswerking door. Maar dat vraagt wel een andere manier van landbouw.’’

Is het grondig schoonmaken van de sloten dan nog wel gewenst? Dat was voor het Waterschap altijd een must. Volgens Pieper is de noodzaak inderdaad niet meer zo hoog. ,,Het maakt niet zoveel uit. Als het water weg kan, stroomt het toch wel weg. Of de sloten schoon zijn of niet.’’

Opblaasbare bal

Pakweg tweehonderd boeren en andere grondbezitters in Achterhoek en Liemers krijgen van het Waterschap Rijn en IJssel een opblaasbare bal. De afsluiters worden gratis verstrekt. Gebruik van de ‘bal’ is niet verplicht: grondeigenaren kunnen zelf bepalen of en wanneer zij deze in een duiker plaatsen en weer verwijderen.