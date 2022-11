Bankje onthuld voor Job (18), die werd doodgereden door dronken automobiliste in Amerika: ‘Ik ben er stil van’

HENGELO - Aan de Middenweg in Hengelo (Gld) is zaterdagavond een bankje onthuld ter nagedachtenis aan Job Weustenenk.

In het bankje is een plaat verwerkt waarin de tekst ‘Job, onze held’ staat gegraveerd, vergezeld door de namen van de dertien jongens en meiden uit de vriendengroep, die het initiatief voor de plaatsing nam. Ook is er een beeltenis van een vlinder te zien, als symbool voor de tiener, die niet bang was om zijn vleugels uit te slaan.

Zaterdag was het precies een jaar geleden dat de Hengeloër op 18-jarige leeftijd overleed in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad San Diego, een dag nadat hij in diezelfde stad slachtoffer was geworden van een verkeersongeluk. Een dronken automobiliste reed hem vanachter aan toen hij na een feestje heel vroeg in de ochtend met studiegenoten terugliep naar de campus.

Studie in Amerika

Job was voor een half jaar studie in San Diego. In september vorig jaar vertrok hij. Waar zijn laatste levensdagen zich ver van huis afspeelden, heeft zijn herdenkingsbankje in Hengelo nu een plek gekregen op een steenworp afstand van het huis waar hij met zijn vader Werner, moeder Ans en broers Janne en Jesse woonde. Het betonnen bankje staat in een parkje op een grote rotonde middenin de wijk.

Een groep van zo’n zeventig familieleden en vrienden was hier zaterdag aanwezig bij de onthulling, met kaarslicht en bloemen. Ook ging er ter ere van Job een wensballon de lucht in. De bijeenkomst maakte veel emoties los, zeker bij moeder Ans Teunissen. ,,Ik ben er stil van, een heel mooi initiatief”, sprak zij. ,,Job verdient dit. En precies op zijn sterfdag, ik denk dat dit vanavond voor ons allemaal heel goed was.”

‘Hier kun je altijd heen’

Hengeloër Dirk Harmsen (19) vertelde nog elke dag stil te staan bij het overlijden van zijn vriend, die hij van jongs af aan kende. ,,Job is gecremeerd, dus er was nog niet echt een herdenkingsplek voor hem”, liet Dirk weten. ,,Hier kun je altijd even heen, ook met vrienden. Om het erover te hebben en elkaar te steunen, want het blijft lastig. Het leven gaat door, maar we zullen Job nooit vergeten.”

Volledig scherm De herdenking van Job Weustenenk. © theo kock persfotografie