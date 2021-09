Barry speelde zondag tegen Huntelaar: ‘Toen hij aan de warming up begon, wisten we niet wat ons gebeurde’

Achterhoek­se economie maakt stevige comeback: groei van 11 procent

27 augustus DOETINCHEM / WINTERSWIJK - De economie in de Achterhoek is met een grote comeback bezig. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de economie in de regio ten opzichte van een jaar geleden gegroeid met 11 procent.