Bart en Alma bouwen ‘zwevende doos’ ín monumentale schuur waar ze gaan wonen: 'Het is niet alledaags’

Een heel groot cadeau noemen ze het. Bart Blokhuis (58) en zijn vrouw Alma (57) trekken deze week in hun ‘doos-in-dooswoning’. De twee hebben een ‘zwevende doos’ met alle faciliteiten van een moderne woning gemaakt in een oude, monumentale schuur. ,,Dit is zo’n fantastische plek.”

,,We knijpen onszelf regelmatig in de arm. Zo van: is dit echt? Mogen we hier echt gaan wonen?”

Eén dezer dagen nemen de twee daadwerkelijk hun intrek in de ‘doos-in-dooswoning’, die naar hun eigen idee in de monumentale schuur aan de Spalderkampseweg in Hummelo is gerealiseerd. De ‘zwevende doos’ hangt aan de dikke eiken balken in de schuur, is maximaal geïsoleerd en heeft alle faciliteiten van een moderne woning. De buitenwanden zijn van glas. ,,Dus als je in huis zit, beleef je de schuur”, zegt Bart Blokhuis.

Op een rijksmonu­ment moet je zuinig zijn, dat moet je bewaren. Wij zien onszelf als tijdelijke oppassers Bart Blokhuis

Blokhuis is geboren in Hummelo en ook zijn vrouw Alma heeft nauwe banden met deze omgeving. Beiden kennen ze de monumentale schuur aan de rand van het dorp dan ook goed. ,,Dit is zo’n fantastische plek”, aldus het stel dat vanuit Duiven hiernaartoe is verhuisd.

‘Grote Schure’

Het geheel is uitgedacht en gebouwd in samenwerking met het Steenderense architectenbureau WARC en een lokale aannemer. WARC was eind 2017 ook verantwoordelijk voor de volledige restauratie van deze rond 1840 gebouwde schuur, die in het verleden dienst deed als paardenstal, opslagplaats en timmerwerkplaats van landgoed Enghuizen.