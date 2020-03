Belastingzwendelaars zetten oplichting door, nu via dreigende sms’jes

De beller van de nep-fiscus komt vertrouwenwekkend, zeer overtuigend en zelfverzekerd over en dreigt ook met de inzet van een deurwaarder en gerechtelijke procedures als niet direct betaald wordt. Omdat de boer beslaglegging van de boerderij wil voorkomen maakte hij het geld over. 10.000 euro in totaal, dat vrijwel meteen werd gepind.



De criminelen hebben op deze manier meer dan vier miljoen bijeen gebeld en gepind. Gedupeerden van de nep-fiscus wonen door het hele gebied, variërend van Vorden tot Sinderen en Kilder. De politie vraagt mensen die ook slachtoffer zijn geworden van de oplichtersbende en nog geen aangifte hebben gedaan, dat alsnog te doen.



Ook mensen met tips over deze zaak kunnen zich nog steeds melden. Dat kan onder meer via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via M.: 0800-7000.