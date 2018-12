Bennie Jolink komt ‘altied’ weer terug: ‘Ik zeg nooit nooit’

Al in 2001 verscheen de documentaire Ik Kom Altied Weer Terug over het leven van Bennie Jolink en de Achterhoekse band Normaal. Het is een profetische titel aan het worden. Want de 72-jarige zanger uit Hummelo weet maar niet van ophouden. In 2015 gaf de band een groots afscheidsconcert in GelreDome. Nederland zou het voortaan zonder de pioniers van de streektaalrock moeten doen. Want dat is Normaal natuurlijk. De eerste band die in het eigen dialect zong en toch landelijk doorbrak met klassiekers als Oerend Hard, Alie, Hiekikkiwokan en Hendrik Haverkamp. De fans van Normaal zorgden in 2017 voor een standbeeld van de band in Hummelo.



Maar Normaal zou Normaal niet zijn, als de mannen niet toch nog een keer de instrumenten oppakken. Komende Hemelvaartsdag treedt de band op in Lochem. De plek waar in 1975 ook het eerste concert plaats vond. In een interview met De Gelderlander gaf Jolink aan nog niet te weten welke nummers de band gaat spelen, maar hij kondigde wel al vuurwerk aan. ,,Oude knarren die samen gaan knallen”, zegt hij erover. En of het nu wel de laatste keer is? ,,Ik zeg nooit nooit”, aldus Jolink.