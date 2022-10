Bennie Wisselink wil eindelijk zijn boomwoningen bouwen: ‘Het is mijn bos, maar ze doen alsof het van hun is’

VARSSEL/ ZELHEM - Boseigenaar Bennie Wisselink hoort binnen een paar weken of hij mag beginnen met de bouw van vijf boomwoningen op zijn bosperceel in Varssel. Hij is al jaren bezig met dat plan.