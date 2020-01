Bestuurder van vrachtwagen overleden door eenzijdig ongeluk in Hengelo

Hoog-Kep­pel baalt van besluitelo­ze gemeente Bronck­horst over nieuwe wijk: ‘Is het ja of nee?’

9 januari HOOG-KEPPEL - Na acht jaar plannenmaken voor een nieuwbouwwijk met 24 woningen in Hoog-Keppel, willen de initiatiefnemers nu eens duidelijkheid van de gemeente Bronckhorst. ,,Is het ja of nee?” vragen ze zich af.