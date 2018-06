Bestuurder zwaargewond door botsing tegen boom in Hummelo

mooiste straat Dorps­straat speelt nog altijd centrale rol

12:56 WICHMOND - De Dorpsstraat in Wichmond heeft alles wat je van een Dorpsstraat verwacht. Een kerk. Een school. Een bakker. Een kroeg. Toch is heel goed mogelijk om door Wichmond te rijden zonder deze straat aan te doen. Het gros van het verkeer gaat namelijk via de pas later aangelegde Beeklaan van noord naar zuid.