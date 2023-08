Bestuurster komt om het leven bij eenzijdig ongeval in Hengelo

indebuurt.nl Favorieten van newagewin­kel Stoned: 'Het begon allemaal in dit café'

De beste tips komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft, kent vaak de allerbeste plekken. Deze keer is het de beurt aan Mitchel Ankersmit (28), Philo Egberts (20) en Daniela Kelderman (52) van Stoned. Van een café en restaurants tot een park: dit zijn de lievelingsplekken van Mitchel, Philo en Daniela.