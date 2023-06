Bewolkte dag in Bronckhorst

Speelsche­ma: dit zijn de wedstrij­den deze week (en daarna) in de nacompeti­tie amateur­voet­bal

De eerste ronde in de nacompetitie zit erop, de eerste beslissingen zijn gevallen. Welke teams zijn nog in de race voor promotie of hopen juist degradatie te voorkomen? Bekijk het speelschema voor de komende periode. Van meerdere duels volgt het aanvangstijdstip nog.