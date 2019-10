Bewoner gewond bij uitslaande brand die villa in de as legt in Hummelo

Omstreeks 03.10 uur kwam de eerste melding binnen. Brandweerkorpsen kwamen met veel materieel ter plaatse, maar konden niet meer voorkomen dat de woning volledig uitbrandde. Volgens een buurman van de bewoner is de brand door een voorbijganger opgemerkt. Hij schakelde de brandweer in en zou de bewoner uit het huis hebben gered. De bewoner is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De brand breidde zich snel uit. De vlammen sloegen metershoog uit het dak. De rook was in de verre omgeving te zien. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. De woning is door de brand volledig verwoest.



De woningbrand in Hummelo was de vierde grote grote brand in de regio binnen 48 uur. Eerder waren er grote branden in Zelhem, Voorst en Brummen.