Bewoners mogen huis nog niet in na grote brand in Vorden; opruimwerk begonnen

Het regent te weinig en daardoor is het nu al te droog: ‘Het is stabiel zorgelijk’

16 mei BAAK - In de Achterhoek zijn de eerste beken al drooggevallen, het grondwaterpeil en de waterstand in beken en sloten is op veel plekken te laag: het regent te weinig. Dit jaar is het tekort aan neerslag tot dusverre al groter dan in het extreem droge 2018, blijkt uit cijfers van weerinstituut KNMI.