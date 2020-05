Bewoners van erf met mega-methlab voelen zich slachtoffer van internationale drugscriminelen

videoDREMPT - De bewoners van de boerderij op het erf in Drempt waar vrijdag een megagroot drugslab is ontdekt, voelen zich slachtoffer van de internationale drugscriminelen die daar bezig waren met de productie van de harddrug crystal meth.

Dat laat een van de zoon des huizes maandag weten, bijna drie dagen na de spectaculaire inval van de politie op het erf. ,,Ja, natuurlijk voelen wij ons slachtoffer”, zegt de zoon in een korte reactie. Daar wil hij het ook graag bij laten. ,,Er is heel veel gebeurd de afgelopen dagen. Wij willen dat achter ons laten en verder met ons leven.”

De rust op het erf aan de Zomerweg, diep in het buitengebied en verscholen achter bosschages en een hoge heg, is wedergekeerd nadat de politie er het hele weekend nog bezig is geweest met de ontmanteling van het lab. Het stilzetten van de productie en vervolgens opruimen van alle spullen in de ruimte waar het lab gevestigd was, is zondag afgerond.

Verdachten nog vast

De drie verdachten die bij de inval vrijdag zijn opgepakt zitten nog vast. Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat zij maandagmiddag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of de drie langer in voorarrest blijven. De verdachten zijn een man van 19 uit Colombia, een 37-jarige man uit de Verenigde Staten en een Mexicaan van 29. Zij zitten in een politiecel. Het OM meldt om veiligheidsredenen niet waar dat is.

De drie waren vrijdagmiddag volop bezig met de productie van crystal meth toen zwaarbewapende leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) binnenvielen met beschermingsmaskers op. Dit was de climax van een al langer lopend onderzoek.

Volgens de politie is de handelswaarde van de drugs (en alle halffabrikaten) zo’n 10 miljoen euro. Daarmee is het één van de grootste methlabs ooit aangetroffen in Nederland.

Bekijk hier beelden van de politie uit het lab.

Volledig scherm Kijkje in het drugslab in Drempt. © Politie