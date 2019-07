Bij Achterhoekse opvang wilde dieren is publiek straks welkom

Zoon Josue weer terug bij moeder in Hengelo dankzij donaties

29 juni HENGELO - Nadat ze hem noodgedwongen achterliet bij haar vlucht uit El Salvador, moest de Hengelose Ana (24) haar zoon Josue (11) ruim anderhalf jaar missen. Nu is ook hij in Nederland. ,,We zijn iedereen zó dankbaar!’’