Blekend het wasgoed bewaken vanuit het bleekhuisje, waarin later een vijfkoppig gezin woonde

Vrouwen bleekten er vroeger hun wasgoed. Daarbij ging het ook om linnen. Dat kwam uit Vlaanderen en was kostbaar in die dagen. Om te voorkomen dat het werd gestolen, was er een wachter. Die hield vanuit het bleekhuisje de boel in de gaten", zegt Karel Cornegoor (71) van de Oudheidkundige Vereniging Hengelo 'De Olde Kaste'.



Ooit was het fraai aangelegde park De Bleijke een laaggelegen terrein. Dat overstroomde regelmatig wanneer de naastgelegen sloot de Weppel buiten haar oevers trad. Om dit te voorkomen, werd de loop van de sloot gewijzigd en rondom het terrein een gracht gegraven. De grond die vrijkwam werd gebruik om het terrein op te hogen.