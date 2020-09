Blunder met 100 verloren coronatests, ook die van Linde (17) uit Zelhem is kwijt: ‘Heel slordig’

Zaterdag werd bekend dat het coronatestmateriaal van ruim honderd mensen uit Noord- en Oost-Gelderland was kwijtgeraakt. Het gaat om de testsamples die dinsdagmiddag zijn afgenomen in Zelhem. Het materiaal is ergens in het transport naar een laboratorium in Duitsland zoekgeraakt. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.