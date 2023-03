BN’er Mart de Kruif is de kop van Jut in kwestie over afsluiten Dorpsstraat: ‘Laten we kijken naar de cijfers’

Zijdelings BBB loopt voorop in polonaise bij democra­tisch feestje in Berkelland, maar pas op: de kater komt later!

Carnavalesk. Zo kon je de aankleding van het stemlokaal in café De Olde Mölle in Neede woensdag wel noemen. De feestzaal hing nog vol met de kleurige ballonnen van het carnaval. Want de horecagelegenheid bovenop de Needse Berg is niet alleen een stemlokaal, maar ook de residentie van het Needse Carnavalsgenootschap De Vlearmuze.