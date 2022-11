Boer Jos lucht zijn hart bij Yvon Jaspers: ‘Als het werkelijk niet meer wil, wat moet ik dan? Ik wil niet verzuren’

Boer Jos Sloot, die in 2009 te zien was in Boer zoekt Vrouw , heeft een heftige beslissing genomen. Hij en zijn vrouw Dycke stoppen met hun bloembollenbedrijf in de Achterhoek.

In een fragment van haar programma Onze Boerderij is te zien dat presentatrice Yvon Jaspers het serieus opneemt. ,,Dit is wie jij bent. Die teler, die kweker. Daar ligt jouw hart.’' Jos was juist van plan om nog een paar jaar door te gaan.

,,Maar Yvon’’, zucht de agrariër. ,,Als het werkelijk niet meer wil, dan ben ik aan het vechten tegen de bierkaai. Wat moet ik dan? Ik wil niet verzuren.’’ Jos wil leuke dingen blijven doen met Dycke. ,,En me niet continu ergeren aan een afnemer, of aan de weerberichten. Die klimaatverandering is gewoon aan de hand. Elk jaar wordt het maar warmer. Het is te hopen dat het snel een keer over en uit is. Want dit gaat, in ons vak, niet goed. En daarom: stoppen, klaar. Maar het doet wel zeer.’'

Jos en Dycke, die tijdens de opnames van Boer zoekt Vrouw als een blok voor elkaar vielen en sindsdien samen zijn, wonen in Steenderen. Daar kweken ze onder andere roze en witte gladiolen. Elke oogst levert zo’n 750.000 bloemen op. Jos’ dochters Jantine, Daphne en Anouk helpen graag.

Meer minnen dan plussen

In een interview met De Stentor zei Jos in 2019 al dat de klimaatverandering voor een grote schadepost zorgt. Een combinatie van te weinig water en de enorme hitte deden de gladiolen eerder ontluiken dan de bedoeling was. ,,Met tegenslagen moet je leren omgaan, dat kan ook. Je plust eens wat, je gaat eens in de min... Maar nu slaat het te veel door naar één kant.’' Gelukkig zijn de telers niet geheel afhankelijk van de bloemen. Een ander onderdeel van het bedrijf is de aardappelteelt.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Volledig scherm Jos en Dycke in 2017. © Koen Verheijden

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: