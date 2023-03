Bouwdrift Bronckhorst: ook zeventien nieuwe huizen in Velswijk, paardenwijk definitief van de baan

Slingeland steunt Afrikaans ziekenhuis en stuurt tropenarts naar Tanzania

Het Slingeland Ziekenhuis stuurt een tropenarts naar Tanzania. Malouk Lap is de eerste tropenarts die via het Doetinchemse ziekenhuis een vaste werkplek krijgt in het Afrikaanse land. Lap gaat aan de slag in het Sengerema Hospital, in de gelijknamige plaats in het noorden van Tanzania.